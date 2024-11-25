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Максимов: Ще спілкуємося не хочу говорити якою мовою

Ігор Чернявський — 25 листопада 2024, 03:40
Максимов: Ще спілкуємося не хочу говорити якою мовою
ФК Ворскла

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов розуміє, що потрібно розмовляти рідною мовою.

Про це він сказав під час флешінтерв’ю в ефірі УПЛ ТБ, коли кореспондент зробив йому комплімент за гарну українську.

"Це не українська, це херсонська, щоб ви розуміли. Це херсонська мова моя. Я взагалі ніколи… Я розумію, що зараз усі мають вчитись. Колись німецьку мову вчили, зараз… Це наша рідна мова, і кожен має розмовляти українською мовою.

Якби поїхав на Західну Україну, то спілкувався б (українською – прим.), а так практики нема, спілкуємося ще не хочу говорити якою мовою", – сказав Максимов.

Нагадаємо, напередодні Ворскла здобула другу перемогу після повернення 55-річного наставника, в більшості обігравши ЛНЗ. У п’ятницю, 29 листопада, полтавці вдома приймуть Інгулець, який досі не здобув жодної перемоги в УПЛ.

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