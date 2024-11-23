Ворскла перемогла ЛНЗ: огляд матчу УПЛ, в якому ледь не сталася бійка
Полтавська Ворскла здобула перемогу над черкаським ЛНЗ у матчі 14 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0.
В середині другого тайму відбулася масова штовханина, що ледь не перейшла в бійку. У підсумку гравець ЛНЗ був вилучений.
Огляд матчу
Чемпіонат України – УПЛ
14 тур, 23 листопада
Ворскла (Полтава) – ЛНЗ (Черкаси) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 30 М'якушко, 2:0 – 54 Ієде
Ворскла: Ісенко, Пердута, Гучек, Бацула, Крупський, Кане, Скляр, Челядін (Нестеренко, 86), Мякушко (Павлюк 34), Ковталюк (Ндукве, 46), Ієде
ЛНЗ: Кучеренко, Каплієнко, Дайко, Саліху, Путря, Яшарі, Халайла (Тілль 71), Бойко (Муравський, 74), Молло (Ейнел, 71), Момо, Топалов (Пасіч, 46)
Попередження: Ковталюк 36, Ндукве 72 – Момо 39, Саліху 64, Дайко 67, Саліху 70, Каплієнко 74
Вилучення: Саліху 70
Наступний поєдинок Ворскла зіграє 29 листопада проти Інгульця, ЛНЗ наступного дня прийме Верес.
Напередодні Карпати вдома мінімально обіграли Колос у матчі-відкритті 14 туру чемпіонату України.