Ворскла перемогла ЛНЗ: огляд матчу УПЛ, в якому ледь не сталася бійка

Полтавська Ворскла здобула перемогу над черкаським ЛНЗ у матчі 14 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

В середині другого тайму відбулася масова штовханина, що ледь не перейшла в бійку. У підсумку гравець ЛНЗ був вилучений.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

14 тур, 23 листопада

Ворскла (Полтава) – ЛНЗ (Черкаси) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 М'якушко, 2:0 – 54 Ієде

Ворскла: Ісенко, Пердута, Гучек, Бацула, Крупський, Кане, Скляр, Челядін (Нестеренко, 86), Мякушко (Павлюк 34), Ковталюк (Ндукве, 46), Ієде

ЛНЗ: Кучеренко, Каплієнко, Дайко, Саліху, Путря, Яшарі, Халайла (Тілль 71), Бойко (Муравський, 74), Молло (Ейнел, 71), Момо, Топалов (Пасіч, 46)

Попередження: Ковталюк 36, Ндукве 72 – Момо 39, Саліху 64, Дайко 67, Саліху 70, Каплієнко 74

Вилучення: Саліху 70

Наступний поєдинок Ворскла зіграє 29 листопада проти Інгульця, ЛНЗ наступного дня прийме Верес.

Напередодні Карпати вдома мінімально обіграли Колос у матчі-відкритті 14 туру чемпіонату України.