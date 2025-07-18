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Півзахисник Манчестер Сіті перебрався у Комо

Володимир Максименко — 18 липня 2025, 11:16
Максімо Перроне
Максімо Перроне
Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Максімо Перроне перейшов у Комо на умовах повноцінного трансферу.

Про це повідомили пресслужби обох клубів.

Контракт підписано до літа 2029 року, але сума трансферу залишається невідомою. 

Минулий сезон Перроне провів у Комо на правах оренди та зміг віддати три результативні передачі за 26 матчів. Портал Transfermarkt оцінює аргентинця у 12 мільйонів євро.

Хавбек приєднався до Манчестер Сіті у 2023 році, але з того часу зіграв лише два поєдинки (20 ігрових хвилин).

Раніше "містяни" оголосили про трансфер вундеркінда з Русенборга.

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