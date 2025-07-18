Півзахисник Манчестер Сіті перебрався у Комо
Максімо Перроне
Манчестер Сіті
Півзахисник Манчестер Сіті Максімо Перроне перейшов у Комо на умовах повноцінного трансферу.
Про це повідомили пресслужби обох клубів.
Контракт підписано до літа 2029 року, але сума трансферу залишається невідомою.
Минулий сезон Перроне провів у Комо на правах оренди та зміг віддати три результативні передачі за 26 матчів. Портал Transfermarkt оцінює аргентинця у 12 мільйонів євро.
Хавбек приєднався до Манчестер Сіті у 2023 році, але з того часу зіграв лише два поєдинки (20 ігрових хвилин).
Раніше "містяни" оголосили про трансфер вундеркінда з Русенборга.