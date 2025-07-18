Півзахисник Манчестер Сіті перебрався у Комо

Півзахисник Манчестер Сіті Максімо Перроне перейшов у Комо на умовах повноцінного трансферу.

Про це повідомили пресслужби обох клубів.

Контракт підписано до літа 2029 року, але сума трансферу залишається невідомою.

Maximo Perrone has completed a permanent transfer to Como, subject to international clearance.



All the best, Maximo 🩵 — Manchester City (@ManCity) July 18, 2025

Минулий сезон Перроне провів у Комо на правах оренди та зміг віддати три результативні передачі за 26 матчів. Портал Transfermarkt оцінює аргентинця у 12 мільйонів євро.

Хавбек приєднався до Манчестер Сіті у 2023 році, але з того часу зіграв лише два поєдинки (20 ігрових хвилин).

Раніше "містяни" оголосили про трансфер вундеркінда з Русенборга.