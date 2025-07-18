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Манчестер Сіті підписав вундеркінда з Русенборга

Володимир Максименко — 18 липня 2025, 10:05
Манчестер Сіті підписав вундеркінда з Русенборга
Сверре Нюпан
Манчестер Сіті

Манчестер Сіті оголосив про перехід півзахисника Русенборга та збірної Норвегії U-21 Сверре Нюпана.

Про це повідомила пресслужба "містян".

Контракт підписано на п'ять років, а сума трансфера, за даними Transfermarkt, складає 12.5 мільйонів євро.

Цього сезону на рахунку Нюпана 10 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол.

Зазначимо, що минулого літа та взимку інтерес до Нюпана приписували Арсеналу та Астон Віллі, клубні бази яких гравець відвідував у межах розгляду варіантів продовження кар'єри.

Раніше повідомлялось, що ексгравець Манчестер Сіті увійшов до тренерського штабу Гвардіоли.

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