Манчестер Сіті підписав вундеркінда з Русенборга

Манчестер Сіті оголосив про перехід півзахисника Русенборга та збірної Норвегії U-21 Сверре Нюпана.

Про це повідомила пресслужба "містян".

Контракт підписано на п'ять років, а сума трансфера, за даними Transfermarkt, складає 12.5 мільйонів євро.

We're delighted to confirm the signing of Sverre Nypan from Norwegian side Rosenborg 🩵 pic.twitter.com/5ZtbKRG8by — Manchester City (@ManCity) July 17, 2025

Цього сезону на рахунку Нюпана 10 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол.

Зазначимо, що минулого літа та взимку інтерес до Нюпана приписували Арсеналу та Астон Віллі, клубні бази яких гравець відвідував у межах розгляду варіантів продовження кар'єри.

Раніше повідомлялось, що ексгравець Манчестер Сіті увійшов до тренерського штабу Гвардіоли.