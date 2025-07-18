Манчестер Сіті підписав вундеркінда з Русенборга
Сверре Нюпан
Манчестер Сіті
Манчестер Сіті оголосив про перехід півзахисника Русенборга та збірної Норвегії U-21 Сверре Нюпана.
Про це повідомила пресслужба "містян".
Контракт підписано на п'ять років, а сума трансфера, за даними Transfermarkt, складає 12.5 мільйонів євро.
Цього сезону на рахунку Нюпана 10 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол.
Зазначимо, що минулого літа та взимку інтерес до Нюпана приписували Арсеналу та Астон Віллі, клубні бази яких гравець відвідував у межах розгляду варіантів продовження кар'єри.
Раніше повідомлялось, що ексгравець Манчестер Сіті увійшов до тренерського штабу Гвардіоли.