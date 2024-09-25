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Шацьких назвав запоруку успіху Динамо в матчі з Лаціо

Ігор Чернявський — 25 вересня, 19:27
Шацьких назвав запоруку успіху Динамо в матчі з Лаціо
ФК Динамо

Колишній нападник Динамо Максим Шацьких вважає, що киянам варто зіграти другим номером у стартовому матчі Ліги Європи-2024/25 проти Лаціо.

Про це він сказав у інтерв’ю Sport.ua.

"Головне, у сьогоднішньому матчі із Лаціо киянам не програти єдиноборства. Тоді динамівцям буде легше. Динамо має швидких футболістів. Їм потрібно постаратися зіграти на швидких переходах та контратаках. Ми не знаємо, як гратиме Лаціо. Залишається питанням, чи агресивно вони гратимуть і чи пресингуватимуть. Гра покаже. Але Лаціо намагатиметься домінувати", – сказав Шацьких.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Лаціо відбудеться сьогодні, 25 вересня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок – о 22:00 за київським часом. Цей матч буде номінально домашнім для киян.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 21:30 за київським часом.

Динамо Київ Лаціо Максим Шацьких Ліга Європи-2024/25

Максим Шацьких

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