Вінгер олімпійської збірної України: Клуб одразу зрозумів, що я люблю свою країну

Вінгер польської Лехії Максим Хлань, який напередодні потрапив у заявку олімпійської збірної, розповів, що клуб з розумінням поставився до його бажання представити Україну на Іграх-2024 у Парижі.

Про це гравець розповів у інтерв’ю "Суспільному".

"Клуб одразу зрозумів мою позицію, що я люблю свою країну і я маю бути на Олімпіаді за будь-яких обставин. Дискусія тривала недовго, вони хотіли мене залишити. Розумію клуб та їхню поведінку. Але потрібно розуміти, що в такому становищі наша країна — маємо її підтримати всі разом", — сказав Хлань.

Нагадаємо, Максим вдало провів дебютний сезон у Першій лізі Польщі — на рахунку 21-річного вінгера 10 голів та 4 асисти. За підсумками лютого та березня Хлань був визнаний найкращим гравцем чемпіонату. Призові він пожертвував українським дітям.