Хлань розповів, чи дозволить йому Лехія поїхати на Олімпійські ігри-2024

21-річний півзахисник польської Лехії Максим Хлань розповів, що досягнув усної угоди з керівництвом клубу і його відпустять на Олімпійські ігри-2024.

Слова футболіста цитує Український футбол.

"Як дізнався про цей виклик? Мені зателефонували зі штабу збірної і повідомили про це. Лехія підтримує моє бажання приїхати в збірну України й відпускає на турнір.

Я також висловив керівництву клубу своє бажання і можливість виступити на Олімпіаді. Вони проявили підтримку і розуміння в цьому питанні, за що їм дякую. На даному етапі ми вже досягли усної згоди", — сказав гравець.

Зазначимо, що 4 червня олімпійська збірна України розпочне виступи на міжнародному товариському турнірі у Франції. На груповому етапі команда Руслана Ротаня зіграє проти Індонезії, Італії, Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитися за цим посиланням.

Цей турнір буде генеральною репетицією Олімпіади-2024 у Парижі. На груповому етапі олімпійського футбольного турніру Україні протистоятимуть Аргентина, Ірак та Марокко.

Нагадаємо, Рух не відпустив 5 гравців до складу олімпійської збірної. Пізніше клуб пояснив своє рішення.