Присвячую цю перемогу їй: Хлань повідомив про загибель батька своєї дівчини на війні

Український вінгер польського Гурнік Забже Максим Хлань розповів про важку втрату в родині. На війні проти Росії загинув батько його дівчини.

Його слова передає журналіст Давід Куца.

Напередодні команда українця здобула перемогу в матчі з Вєчистою (2:1), у цій грі він віддав результативну передачу.

"Особисто для мене та моєї родини це був дуже важкий день, оскільки моя дівчина втратила батька на війні. Мені було важко підготуватися до цього матчу. Але присвячую цю перемогу їй, адже зараз дуже складні часи для неї та для мене, і цей тиждень був важким.

Але ми здобули перемогу, і це дуже важливо. Я дуже радий за команду", – сказав Хлань.