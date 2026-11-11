Хлань потрапив до символічної збірної 14 туру Екстракляси

Лівий вінгер Гурнік Забже Максим Хлань увійшов до збірної 14-го туру польської Екстракляси сезону-2026/27 за версією статистичного порталу SofaScore.

Українець був відзначений за підсумками матчу проти Вєчисти, у якому клуб Хлань вирвав перемогу 2:1 на останніх хвилинах зустрічі.

Максим отримав оцінку 8,7 бала. Він вперше потрапив до символічної команди у поточному розіграші першості Польщі.

Team of the Round provided by Sofascore

Звитягу в останньому поєдинку, у якому Максим віддав гольову передачу, Хлань присвятив батьку своєї дівчини, який загинув на війні.

Ця зустріч стала для українського вінгера 22-ю у цьому сезоні-2026/27, у яких він відзначився 2 голами та 1 асистом.

Після 14-ти зіграних турів Гурнік із 31 балом посідає друге місце у турнірній таблиці. Відставання від лідера, яким є познанський Лех, складає лише один пункт.

У наступному турі команда українського легіонера зіграє на виїзді проти Заглембє – 21 листопада о 18:30 (за київським часом).