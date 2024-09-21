Реал має намір придбати Голанда

Мадридський Реал розглядає можливість придбання іменитого нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Todofichajes.

За інформацією джерела, тренерський штаб "вершкових" заради цього трансферу готовий відпустити одного зі своїх бразильських футболістів – Родріго, або Вінісіуса Жуніора.

До 23-річного нападника проявляли інтерес Манчестер Сіті та ПСЖ, а 24-річний вінгер мав можливість перейти в один із саудівських клубів, який був готовий віддати за нього велику суму.

Джерело зазначає, що якщо на "містян" не будуть накладені санкції, що змусить їх відпустити зірок за вигідною ціною, то норвежець зможе перейти в Реал за 150 мільйонів євро, попри інтерес з боку Барселони.

В сезоні-2023/24 норвезький нападник провів 45 матчів, де відзначився 38 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює форварда у 180 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Голанд встановив рекорд АПЛ за кількістю забитих голів за 4 тури чемпіонату.