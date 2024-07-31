Барселона хоче придбати Голанда

Барселона розпочала переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє журналіст Франсуа Галлардо.

Зазначається, що іспанський клуб ще кілька місяців тому отримав згоду на перехід від самого футболіста. Також повідомляється, що каталонська команда цього літа хоче виплатити суму відступних за нападника, яка складає 100 мільйонів євро.

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INFORMACIÓN UNICA

El Barça inició ayer conversaciones con el Manchester City para la compra de Erling Haaland.



Cuentan con el “SÍ” del jugador desde hace meses.



Quieren pagar la cláusula de 100 millones de euros ESTE VERANO.



¡Fin boom, al lío! 👉🏼💣 pic.twitter.com/EgJYSuKRY7 — François Gallardo (@F_GallardoTV) July 31, 2024

Минулого сезону норвезький нападник провів 45 матчів, де відзначився 38 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює форварда у 180 мільйнонів євро.

Нагадаємо, на трансферному ринку Барселона зосереджена на підписанні переможця Євро-2024 у складі збірної Іспанії Ніко Вільямса. Втім, днями стало відомо, що інший європейський топклуб побореться з каталонцями за зіркового вінгера.