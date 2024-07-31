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Барселона хоче придбати Голанда

Володимир Кук — 31 липня, 20:28
Барселона хоче придбати Голанда

Барселона розпочала переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє журналіст Франсуа Галлардо.

Зазначається, що іспанський клуб ще кілька місяців тому отримав згоду на перехід від самого футболіста. Також повідомляється, що каталонська команда цього літа хоче виплатити суму відступних за нападника, яка складає 100 мільйонів євро.

Минулого сезону норвезький нападник провів 45 матчів, де відзначився 38 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює форварда у 180 мільйнонів євро.

Нагадаємо, на трансферному ринку Барселона зосереджена на підписанні переможця Євро-2024 у складі збірної Іспанії Ніко Вільямса. Втім, днями стало відомо, що інший європейський топклуб побореться з каталонцями за зіркового вінгера.

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Барселона

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