Голанд встановив новий рекорд АПЛ

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився дублем у першому таймі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Брентфорда, і таким чином встановив новий рекорд чемпіонату Англії.

Про це повідомляє Football on TNT Sports.

24-річний норвежець відзначився 9 забитими м'ячами у сезоні-2024/25, тим самим став гравцем з найбільшою кількістю забитих м'ячів після 4 турів в історії АПЛ.

Він побив рекорд форварда Манчестер Юнайтед Вейна Руні, який у сезоні-2011/12 забив 8 голів.

Erling Haaland has now scored the most goals after the opening four games of any Premier League season in history (9) 🤖



Wayne Rooney previously held the record with 8 goals. pic.twitter.com/vClAn1iD4w — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 14, 2024

Нагадаємо, нещодавно головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола, дотепно пожартував про нестримність норвезького нападника.