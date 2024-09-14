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Голанд встановив новий рекорд АПЛ

Володимир Кук — 14 вересня, 18:36
Голанд встановив новий рекорд АПЛ
Ерлінг Голанд
ФК Манчестер Сіті

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився дублем у першому таймі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Брентфорда, і таким чином встановив новий рекорд чемпіонату Англії.

Про це повідомляє Football on TNT Sports.

24-річний норвежець відзначився 9 забитими м'ячами у сезоні-2024/25, тим самим став гравцем з найбільшою кількістю забитих м'ячів після 4 турів в історії АПЛ.

Він побив рекорд форварда Манчестер Юнайтед Вейна Руні, який у сезоні-2011/12 забив 8 голів.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола, дотепно пожартував про нестримність норвезького нападника.

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