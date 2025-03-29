Шоу повернувся до тренувань з Манчестер Юнайтед

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу повернувся до тренувань з командою після майже чотирьох місяців відновлення.

Про це повідомляє ESPN.

Футболіст повністю відновився від м'язового ушкодження, деталі якого так і не були оголошені. Зазначимо, що до роботи в основній групі повернулись також Гаррі Магвайр та Лені Йоро.

У сезоні-2024/25 Шоу пропустив через травми понад 30 матчів, з'явившись на полі всього чотири рази.

Наступний матч "манкуніанці" зіграють у вівторок – в межах АПЛ суперником стане Ноттінгем Форест. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що влітку МЮ може залишити до десяти гравців.