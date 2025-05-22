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Люк Шоу: В Манчестер Юнайтед багато що має змінитися

Олег Дідух — 22 травня 2025, 13:14
Люк Шоу: В Манчестер Юнайтед багато що має змінитися
Люк Шоу
instagram.com/lukeshaw23

Фланговий захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу оцінив майбутнє команди після поразки 0:1 від Тоттенгема у фіналі Ліги Європи.

29-річного англійця цитує Sky Sport.

"Багато що має змінитися, це очевидно. Ось чому я кажу, що Рубен Аморім – на 100% правильна людина. Він знає, що потрібно зробити в цьому клубі, я вірю, що він зробить усе, щоб здійснити ці зміни і повернути Манчестер Юнайтед на вершину.

Ми повинні дивитися на позитив, і єдиний позитив у тому, що з того місця, де ми зараз знаходимося, ми можемо тільки піднятися. Зараз ми на самому дні, нам потрібно знайти спосіб повернутися назад і повернутися туди, де цей клуб заслуговує бути", – заявив захисник.

У поточному сезоні Шоу провів 12 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Манчестер Юнайтед Тоттенгем Рубен Аморім Люк Шоу Ліга Європи-2024/25

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