Люк Шоу: В Манчестер Юнайтед багато що має змінитися

Фланговий захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу оцінив майбутнє команди після поразки 0:1 від Тоттенгема у фіналі Ліги Європи.

29-річного англійця цитує Sky Sport.

"Багато що має змінитися, це очевидно. Ось чому я кажу, що Рубен Аморім – на 100% правильна людина. Він знає, що потрібно зробити в цьому клубі, я вірю, що він зробить усе, щоб здійснити ці зміни і повернути Манчестер Юнайтед на вершину.

Ми повинні дивитися на позитив, і єдиний позитив у тому, що з того місця, де ми зараз знаходимося, ми можемо тільки піднятися. Зараз ми на самому дні, нам потрібно знайти спосіб повернутися назад і повернутися туди, де цей клуб заслуговує бути", – заявив захисник.