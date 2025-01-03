Травмований гравець Манчестер Юнайтед вляпався у скандал через відео у Тіктоці

Уболівальники Манчестер Юнайтед висловили своє незадоволення після появи Люка Шоу в TikTok разом із зіркою реаліті-шоу Моллі-Мей Хейг.

Це викликало хвилю обурення серед фанатів, які переживають за клуб, що перебуває у глибокій кризі.

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Шоу, який цього сезону зіграв лише 98 хвилин через травму, з'явився у відео, де іронічно підспівує текст пісні з рядком: "Твоя мама на соціалці".

Цей TikTok швидко розлетівся мережею, зібравши понад два мільйони переглядів на платформі X (колишній Twitter). Однак реакція фанатів була далеко не схвальною.

На тлі чотирьох поразок поспіль у всіх турнірах і триваючих невдач у Прем’єр-лізі, які опустили клуб на 14-те місце, прихильники Манчестер Юнайтед були шоковані поведінкою захисника.