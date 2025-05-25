Захисник збірної Англії готовий покинути Манчестер Юнайтед влітку

Лівий захисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Люк Шоу, ймовірно, покине клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, 29-річний англієць не входить у плани головного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма. Сам Шоу готовий покинути команду цього літа та розпочати новий етап у кар’єрі.

29-річний англієць виступає за Манчестер Юнайтед з січня 2014 року. У поточному сезоні взяв участь у 12 матчах у всіх турнірах, сумарно провівши на полі лише 586 хвилин.

Контракт Шоу з Манчестер Юнайтед діє до літа 2027 року, трансферна вартість гравця оцінюється у 16 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що "Червоні дияволи" узгодили трансфер форварда Вулвергемптона Матеуса Куньї.