Захисник МЮ отримав четверту травму в сезоні

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу знов отримав травму та не допоможе своїй команді найближчими тижнями.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Відомо, що футболіст зазнав м'язового ушкодження, проте більш точна інформація відсутня. Очікується, що Шоу пропустить близько двох тижнів.

Першу травму сезону-2024/25 лівий захисник отримав першого серпня, а вже за 11 днів пошкодив гомілку.

29-річний Шоу встиг зіграти три матчі цієї кампанії, після чого знов вибув через м'язову травму.

Нагадаємо, виконавець грає за "червоних дияволів" з 2014 року. У вересні 2015 року Люк отримав перелом великогомілкової кістки, після чого відновлювався близько року.

Раніше Манчестер Юнайтед відправив свого захисника в оренду до ПСВ.