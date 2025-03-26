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Манчестер Юнайтед влітку може покинути десять футболістів

Володимир Максименко — 26 березня 2025, 11:54
Манчестер Юнайтед влітку може покинути десять футболістів
Джейдон Санчо
Getty Images

Рубен Аморім готує кадрову революцію у Манчестер Юнайтед, під час якої клуб може залишити десять футболістів.

Про це повідомляє Talksport.

Очікується, що Том Хітон та Джонні Еванс завершать кар'єру наприкінці сезону-2024/25. 

Окрім того, Крістіан Еріксен, Каземіро та Віктор Лінделеф також вже можуть розпочинати пошуки нового клубу, оскільки португальський фахівець не розраховує на цих виконавців.

Ще трьох гравців "манкуніанці" готові продати, щоб купити топфорварда – Маркуса Рашфорда, Антоні та Джейдона Санчо. До того ж клуб хотів би скористатись зацікавленістю представників Саудівської Аравії у Каземіро.

Зазначимо, що жоден з цих футболістів не може називати себе гравцем основного складу, в той час, як атакувальне тріо взагалі знаходиться в інших клубах на правах оренди.

Раніше стало відомо, яку суму має сплатити Челсі, щоб повернути Санчо до МЮ.

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Рубен Аморім

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