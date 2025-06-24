Любенович: Робитиму все, щоб повернути Ворсклу в УПЛ

Новий головний тренер полтавської Ворскли Желько Любенович оцінив своє призначення на дану посаду та назвав свої цілі на наступний сезон.

Про це фахівець розповів у коментарі клубній пресслужбі.

"Дуже радий, що прийшов у такий великий клуб. Робитиму все, щоб повернути Ворсклу туди, де її місце. Ви самі знаєте, де вона завжди була. Емоції позитивні. Мене чудово зустріли. Перші враження дуже добрі. Довго не думав, коли мені подзвонили з керівництва Ворскли. Потрібно було, звичайно, уточнити всі ці питання, які стосуються тренувального процесу, амбіцій клубу. Ми знайшли порозуміння та вирішили разом рухатися далі. Провів уже розмову з кількома футболістами, які перебували тут у Полтаві. Подивимося ще, хто залишиться. Початок зборів, у нас часу достатньо. Але я дуже сподіваюся та вірю, що вийде зробити команду, яка сподобається уболівальникам", – розповів Любенович.

Останнім клубом Любеновича був Минай, який Желько очолив перед стартом другого кола сезону 2023/24. Закарпатська команда під керівництвом серба ледь не створила диво і залишилася в УПЛ, але після поразки в заключному турі від Кривбасу (0:3) вибула до Першої ліги.

Шанс залишитися в елітному дивізіоні був завдяки "турніру чотирьох", але у фіналі Минай програв Лівому Берегу (0:3) і остаточно залишився в Першій лізі на сезон 2024/25 (де в підсумку посів четверте місце в групі вибування).

Ворскла за підсумками сезону не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.