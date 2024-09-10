Лєднєв пообіцяв не святкувати гол у ворота Динамо

Півзахисник Полісся Богдан Лєднєв не буде святкувати гол у ворота своєї рідної команди — Динамо.

Про це він сказав у інтерв’ю пресслужбі Полісся.

"Не буду святкувати, тому що цей клуб багато мені дав, в мене класні стосунки з хлопцями, керівництвом та тренерським штабом. У мене немає ніяких образ, є тільки повага. Я планую, дай Боже, забити, але святкувати не буду", — сказав Лєднєв.

26-річний півзахисник є вихованцем Динамо. Втім, попри успішні виступи в оренді в Зорі, йому так і не вдалося закріпитися в основі "біло-синіх".

Найближчий матч між Динамо та Поліссям відбудеться у 13 турі чемпіонату України, базова дата проведення якого — 9 листопада.