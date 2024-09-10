Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лєднєв пообіцяв не святкувати гол у ворота Динамо

Ігор Чернявський — 10 вересня, 07:30
Лєднєв пообіцяв не святкувати гол у ворота Динамо
ФК Динамо

Півзахисник Полісся Богдан Лєднєв не буде святкувати гол у ворота своєї рідної команди Динамо.

Про це він сказав у інтерв’ю пресслужбі Полісся.

"Не буду святкувати, тому що цей клуб багато мені дав, в мене класні стосунки з хлопцями, керівництвом та тренерським штабом. У мене немає ніяких образ, є тільки повага. Я планую, дай Боже, забити, але святкувати не буду", — сказав Лєднєв.

26-річний півзахисник є вихованцем Динамо. Втім, попри успішні виступи в оренді в Зорі, йому так і не вдалося закріпитися в основі "біло-синіх".

Найближчий матч між Динамо та Поліссям відбудеться у 13 турі чемпіонату України, базова дата проведення якого — 9 листопада.

Динамо Київ Полісся Чемпіонат України, УПЛ Богдан Лєднєв

Богдан Лєднєв

Лєднєв — про базу Полісся: Кайфую кожного дня від процесу, від того наскільки професійно все тут побудовано
Лєднєв розповів, чому не зміг заграти у складі Динамо
Лєднєв прокоментував перемогу Полісся проти Чорноморця
Лєднєв: Атмосфера у Поліссі чудова
Полісся оголосило про підписання ексгравця Динамо, якого називали "українським Бекхемом"

Останні новини