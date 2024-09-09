Лєднєв розповів, чому не зміг заграти у складі Динамо

Хавбек житомирського Полісся Богдан Лєднєв пригадав, чому не зумів стати основним у складі київського Динамо.

Його слова наводить клубна пресслужба житомирської команди.

"Коли я прийшов я Динамо, то в мене до цього був дуже гарний сезон в Зорі. Були певні очікування, які не виправдалися. Не хочу говорити, що тренер не ставив. Це також було, але, напевно, причини були і в мені.

Був сильний контраст між тим, коли ти основний гравець і на тебе грає вся команда та тим, коли ти не потрапляєш навіть до складу. І в якийсь певний відрізок часу, воно дуже сильно вдарило по психології. Але потім ситуація вирівнювалася, були певні етапи. Тиждень-два було не дуже добре, але потім я розумів, що треба далі працювати, тому що тобі ніхто не подарує шансу вийти й зіграти незалежно від твого стану. Вважаю, на зборах я постійно добре виглядав, багато забивав, але так якось не йшло.

При цьому я не хотів сидіти на одному місці та просто отримувати зарплату, яка в мене була в Динамо або просто сидіти і кайфувати від того, що я гравець в Динамо Київ, але прицьому не грати. Я постійно рухався. Тут я не прохожу в склад - я їду в оренду і граю. У мене в пріоритеті було грати, а не просто сидіти в Динамо і радіти, що все круто", — сказав Лєднєв.