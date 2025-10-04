Лупашко пояснив, чому деякі гравці Карпат не отримують ігрового часу
Головний тренер Карпат Владислав Лупашко на прикладі Дієго Паласіоса розповів про вимоги до футболістів та важливість фізичного стану й стабільності на тренуваннях.
Слова наставника наводить пресслужба львів’ян.
"Зараз буде пауза збірних. Якщо він покращить свій фізичний стан, якщо ігровий ритм повністю спіймає… Бо я кажу, що всі південноамериканці талановиті з м’ячем, однак наш чемпіонат не дуже простий і це мають розуміти агенти, скаути. Все, що ми бачимо по екранах, коли ми переглядаємо гравців, тут все буде інакше. Більше контактів, єдиноборств, щільність, не завжди якісне футбольне поле. Усі ці фактори впливають на те, чи може грати футболіст, чи ні. Якщо гравець-конкурент має певну стабільність, але програє в якихось факторах, то завжди буде обиратися гравець, який може рівно проводити матч і в якому ти менше сумніваєшся".
Також Лупашко додав, що рішення щодо складу команди ґрунтуються на багатьох факторах, і що важлива не тільки техніка, а й ставлення гравця до тренувального процесу.
"Це все ризик, тому так. Я думаю, що про кожного гравця можна питати, чому той грає, а той – ні. Однак не хочеться чути це, бо усі хто це робить – це роблять упереджено. Для того, щоб сказати, чому не грає один гравець, а грає інший, ти маєш бути на тренувальному процесі, маєш бачити тижневий цикл. А всі ці закиди, що можна випускати того, а не іншого – це все дурниці. Я з цим кардинально не погоджуюся. Не можна казати і закидати, що має грати хтось.
Ця людина, яка робить такі вислови, не присутня у тренувальному процесі. Дуже багато факторів впливає на те, що гравець потрапляє у склад чи ні. У якому він стані напередодні гри, як він тренувався протягом тижня. У нас інакше не буде. Якщо ти гарно викладаєшся під час тижневого циклу, то гратимеш, а якщо ні, то вибачай. Це не стосується саме Дієго, це наша загальна філософія – кожен гравець, який зараз потрапляє у нашу команду, має розуміти, що він має важко працювати з першого і до останнього дня. Працювати інтенсивно, агресивно. Це дуже важливо для нас і те, що нам потрібно", – сказав наставник Карпат.
Нагадаємо, що сьогодні, 4 жовтня, Карпати здобули впевнену перемогу 2:0 над Олександрією.
Перемога дозволила Карпатам набрати 11 очок та піднятися на 7-му сходинку турнірної таблиці.