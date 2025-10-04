Лупашко пояснив, чому деякі гравці Карпат не отримують ігрового часу

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко на прикладі Дієго Паласіоса розповів про вимоги до футболістів та важливість фізичного стану й стабільності на тренуваннях.

Слова наставника наводить пресслужба львів’ян.

Також Лупашко додав, що рішення щодо складу команди ґрунтуються на багатьох факторах, і що важлива не тільки техніка, а й ставлення гравця до тренувального процесу.

"Це все ризик, тому так. Я думаю, що про кожного гравця можна питати, чому той грає, а той – ні. Однак не хочеться чути це, бо усі хто це робить – це роблять упереджено. Для того, щоб сказати, чому не грає один гравець, а грає інший, ти маєш бути на тренувальному процесі, маєш бачити тижневий цикл. А всі ці закиди, що можна випускати того, а не іншого – це все дурниці. Я з цим кардинально не погоджуюся. Не можна казати і закидати, що має грати хтось.

Ця людина, яка робить такі вислови, не присутня у тренувальному процесі. Дуже багато факторів впливає на те, що гравець потрапляє у склад чи ні. У якому він стані напередодні гри, як він тренувався протягом тижня. У нас інакше не буде. Якщо ти гарно викладаєшся під час тижневого циклу, то гратимеш, а якщо ні, то вибачай. Це не стосується саме Дієго, це наша загальна філософія – кожен гравець, який зараз потрапляє у нашу команду, має розуміти, що він має важко працювати з першого і до останнього дня. Працювати інтенсивно, агресивно. Це дуже важливо для нас і те, що нам потрібно", – сказав наставник Карпат.