Могли забивати ще кілька голів: Лупашко оцінив перемогу над Олександрією

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко задоволений реалізацією командою своїх моментів у грі проти Олександрії (2:0) у 8 турі УПЛ.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Матч був непростим. Олександрія має свої патерни побудови атаки, деякі залишилися з минулого сезону. Десь нам було складно цьому протидіяти, вони намагалися нас затягнути. До першої повітряної тривоги нам не вистачало підборів м’яча, після розіграшів йде втрата м’яча, відскік і контратака. Таких моментів було вдосталь. Ми змінилися після цього і, думаю, вирівняли ці моменти. А далі вже була справа майстерності, використання тих епізодів, які у нас були. Я радий, що ми забили два м’ячі, але могли забивати ще кілька. Добре, що позаду зіграли на нуль. Гадаю, скаржитися на щось не можемо.

Травма Ігоря Краснопіра, який потягнув задню поверхню стегна, але майже годину часу після цього він провів на полі? Ми не хотіли його змінювати, хотіли, щоб він продовжував грати. Ця заміна була вимушена. Вийшов Іґор Невес і гарно увійшов у гру, міг і мав забивати, але не вдалося, на жаль. Важливо вірити у всіх гравців, які у нас є", – розповів він.