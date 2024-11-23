Ми маємо робити це кожного туру: Лупашко про перемогу над Колосом
Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко вважає, що його команда повинна звикати до перемог у кожному турі УПЛ.
Цитує фахівця пресслужба клубу.
Напередодні "зелено-білі" вдома мінімально обіграли Колос завдяки голу Бруніньйо.
"Чергові три очки… Ми не повинні до цього ставитися так, наче маємо це робити кожного туру, що це має бути правилом для Карпат. Ми маємо розуміти, що перебуваємо на етапі побудови команди. Зараз є такий результат, який є – і це добре. Ми маємо радіти цьому, але команда перебуває на етапі формування, побудови гри.
Колос – дуже якісний суперник з глибиною складу, можуть робити ротацію. Два вінгери втомилися, вийшли інші гравці, які їм не поступалися. На кожну позицію є гравець. Суперник нам створював багато труднощів, але ми впоралися з цим", – розповів наставник.
Також тренер відповів на запитання про серію перемог з рахунком 1:0.
"Гра з Рухом була специфічна, з Оболонню ми зробили велику ротацію та були не свіжими. Стосовно матчу з Колосом, то насамперед нам протистояв якісний суперник. Ми маємо розуміти, чого ми хочемо та до чого ми прагнемо. Однак треба розуміти, що нам будуть протидіяти.
Наша мета незмінна, але ми маємо розуміти, що є опоненти з якісними виконавцями, якісною роботою тренера. Можуть бути різні фактори. Надихає те, що коли ми забили гол, то ми продовжували бігти за другим голом. Після забитого м’яча ми мали не один момент. Це свідчить про те, що ми хочемо робити гру яскравою", – заявив Лупашко.
Завдяки цій перемозі "леви" піднялися на п'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 21 заліковий бал. Колос з 13 очками залишився 11-м.
Раніше заступник директора Карпат із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш спростував інформацію журналіста Ігоря Бурбаса щодо зацікавленості клуба в оренді вінгера Полісся Бені Макуана.