Ми маємо робити це кожного туру: Лупашко про перемогу над Колосом

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко вважає, що його команда повинна звикати до перемог у кожному турі УПЛ.

Цитує фахівця пресслужба клубу.

Напередодні "зелено-білі" вдома мінімально обіграли Колос завдяки голу Бруніньйо.

"Чергові три очки… Ми не повинні до цього ставитися так, наче маємо це робити кожного туру, що це має бути правилом для Карпат. Ми маємо розуміти, що перебуваємо на етапі побудови команди. Зараз є такий результат, який є – і це добре. Ми маємо радіти цьому, але команда перебуває на етапі формування, побудови гри.

Колос – дуже якісний суперник з глибиною складу, можуть робити ротацію. Два вінгери втомилися, вийшли інші гравці, які їм не поступалися. На кожну позицію є гравець. Суперник нам створював багато труднощів, але ми впоралися з цим", – розповів наставник.