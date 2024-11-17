Полісся взимку покинуть 6 футболістів – журналіст

Житомирське Полісся запланувало кадрову чистку в зимове трансферне вікно.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі.

Зокрема, захисник Гіоргі Майсурадзе та форвард Луїфер Ернандес будуть виставлені на трансфер. Обидва футболісти приєднались до житомирського клубу у 2024 році.

"Вовки" також готові надати статус вільного агента голкіперу Олегу Кудрику, термін чинного контракту якого з командою спливає влітку 2025 року. Також у клубі не будуть продовжувати контракти з голкіпером Артемом Поспєловим, який грає за Полісся-2 у Другій лізі, та з опорним півзахисником Богданом Кушніренком.

Водночас 22-річний вінгер Бені Макуана на правах оренди продовжить кар'єру у складі Карпат.

Також повідомляється, що президент житомирського клубу Геннадій Буткевич готовий інвестувати 5 млн доларів на підсилення команди в зимове трансферне вікно.

Раніше стало відомо, що колишній півзахисник житомирського Полісся В’ячеслав Танковський перейде в луганську Зорю.

Після 12 турів Української Прем'єр-ліги Полісся займає четверту сходинку в турнірній таблиці. маючи в активі 22 залікових бали. У 13 турі УПЛ житомирський клуб зіграє проти Зорі, матч відбудеться 25 листопада о 18:00.