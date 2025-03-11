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Повинні були тиснути на них: Лупашко – про нічию з Шахтарем

Олександр Булава — 11 березня 2025, 23:09
Повинні були тиснути на них: Лупашко – про нічию з Шахтарем
Владислав Лупашко
ФК Карпати

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко оцінив результат матчу з Шахтарем у 21 турі чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Ми тиснули Шахтар на десять метрів нижче від лінії їхнього штрафного майданчика. Ми забрали цей великий простір за спинами наших захисників у перших матчах. У цій зоні ми починали працювати.

Шахтар нас змушував відходити до середини поля своїми діями, це їхня заслуга. Загалом ми казали, що маємо тиснути і не бути пасивними. Ми могли бути більш агресивними, якби зняли Бруніньйо з гри. Гравець, який би вийшов, був би більш динамічним і націленим на відбір м’яча. Бруніньйо дає суттєву різницю на м’ячі.

Перед матчем я запитав, чи пригадує він першу гру проти Шахтаря. Він відповів, що вона була катастрофічна. Ми його тоді замінили після першого тайму. Я йому сказав, що у нього дуже високий рівень. Бруніньйо – один з найкращих бразильських футболістів в УПЛ. Змінивши його, ми мали би більшу прагматичність у своїх рішеннях. Однак ми хотіли дарувати красу та якість роботи на м’ячі у його виконанні. Він багато розігнав атак і створював можливості", – розповів наставник.

Також тренер відповів на запитання, чи задоволений він нічиєю, чи був клуб ближчим до здобуття перемоги.

"Це дуже загальне питання. У нашому розумінні "Карпати" – це фанати, вболівальники, клуб, команда, дуже багато дітей. Я не можу відповісти на це питання. Конкретно тренерський штаб тішиться тими моментами, коли ми заглянули в майбутнє. Ми можемо бути варіативними, це нам дасть велику користь у майбутньому. Ми зараз на етапі формування команди, яка буде смілива проти будь-якого суперника. Цьому ми тішимось", – зазначив Лупашко.

Карпати з 29 очками в активі посідають сьому сходинку в турнірній таблиці.

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