Повинні були тиснути на них: Лупашко – про нічию з Шахтарем

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко оцінив результат матчу з Шахтарем у 21 турі чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Ми тиснули Шахтар на десять метрів нижче від лінії їхнього штрафного майданчика. Ми забрали цей великий простір за спинами наших захисників у перших матчах. У цій зоні ми починали працювати.

Шахтар нас змушував відходити до середини поля своїми діями, це їхня заслуга. Загалом ми казали, що маємо тиснути і не бути пасивними. Ми могли бути більш агресивними, якби зняли Бруніньйо з гри. Гравець, який би вийшов, був би більш динамічним і націленим на відбір м’яча. Бруніньйо дає суттєву різницю на м’ячі.

Перед матчем я запитав, чи пригадує він першу гру проти Шахтаря. Він відповів, що вона була катастрофічна. Ми його тоді замінили після першого тайму. Я йому сказав, що у нього дуже високий рівень. Бруніньйо – один з найкращих бразильських футболістів в УПЛ. Змінивши його, ми мали би більшу прагматичність у своїх рішеннях. Однак ми хотіли дарувати красу та якість роботи на м’ячі у його виконанні. Він багато розігнав атак і створював можливості", – розповів наставник.