Повинні були тиснути на них: Лупашко – про нічию з Шахтарем
Головний тренер Карпат Владислав Лупашко оцінив результат матчу з Шахтарем у 21 турі чемпіонату України.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"Ми тиснули Шахтар на десять метрів нижче від лінії їхнього штрафного майданчика. Ми забрали цей великий простір за спинами наших захисників у перших матчах. У цій зоні ми починали працювати.
Шахтар нас змушував відходити до середини поля своїми діями, це їхня заслуга. Загалом ми казали, що маємо тиснути і не бути пасивними. Ми могли бути більш агресивними, якби зняли Бруніньйо з гри. Гравець, який би вийшов, був би більш динамічним і націленим на відбір м’яча. Бруніньйо дає суттєву різницю на м’ячі.
Перед матчем я запитав, чи пригадує він першу гру проти Шахтаря. Він відповів, що вона була катастрофічна. Ми його тоді замінили після першого тайму. Я йому сказав, що у нього дуже високий рівень. Бруніньйо – один з найкращих бразильських футболістів в УПЛ. Змінивши його, ми мали би більшу прагматичність у своїх рішеннях. Однак ми хотіли дарувати красу та якість роботи на м’ячі у його виконанні. Він багато розігнав атак і створював можливості", – розповів наставник.
Також тренер відповів на запитання, чи задоволений він нічиєю, чи був клуб ближчим до здобуття перемоги.
"Це дуже загальне питання. У нашому розумінні "Карпати" – це фанати, вболівальники, клуб, команда, дуже багато дітей. Я не можу відповісти на це питання. Конкретно тренерський штаб тішиться тими моментами, коли ми заглянули в майбутнє. Ми можемо бути варіативними, це нам дасть велику користь у майбутньому. Ми зараз на етапі формування команди, яка буде смілива проти будь-якого суперника. Цьому ми тішимось", – зазначив Лупашко.
Карпати з 29 очками в активі посідають сьому сходинку в турнірній таблиці.