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Лупашко очолив польську Лехію

Олександр Булава — 1 липня 2026, 20:45
Лупашко очолив польську Лехію

Польська Лехія оголосила про призначення 39-річного українця Владислава Лупашка на посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт фахівця розрахований до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

"Лупашко – один з найперспективніших молодих тренерів у Східній Європі, він здобув визнання за свій сучасний підхід до футболу, здатність розвивати гравців та будувати команди з привабливим, атакувальним стилем гри", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Лупашко із 31 грудня 2025 року перебував без команди. Його крайнім місцем роботи були Карпати. На чолі львівського клубу наставник провів 48 ігор та разом із "зелено-білими" зупинився за крок від єврокубків.

Також Владислав був головним тренером Інгульця, з яким виграв чемпіонат України у Першій лізі.

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Зазначимо, що Лехія з 38 очками залишила елітний дивізіон Польщі й наступного сезону виступатиме в Першій лізі.

Владислав Лупашко Лехія Гданськ

Владислав Лупашко

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