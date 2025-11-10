Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лупашко: Карпати увійшли в сезон кадрово неготовими

Володимир Варуха — 10 листопада 2025, 16:20
Лупашко: Карпати увійшли в сезон кадрово неготовими
Владислав Лупашко

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко розповів про кадрові проблеми команди.

Слова тренера цитує Tribuna.com.

Наставник львів'ян визнав, що команді потрібне підсилення, адже Карпати стартували у сезоні без повної готовності складу.

"Це питання краще ставити керівникам клубу. Але підсилення дійсно потрібне. Кожен тренер завжди хоче підсилитися, але зараз мова не про моє бажання, а про те, що ми увійшли в сезон кадрово неготовими. Це питання відкрите – і до чемпіонату, і під час нього, і взимку так само буде відкрите", – сказав Лупашко.

Таким чином, питання нових трансферів у Карпат залишається актуальним і може бути вирішене під час зимового вікна.

Раніше ми писали про результати 12 туру УПЛ.

Владислав Лупашко Карпати Львів

Владислав Лупашко

Лупашко вибачився перед фанатами Карпат, але не погодився зі своєю дискваліфікацією
Лупашко отримав покарання за бійку у матчі проти Руху
Голодюку пропонували очолити Карпати – журналіст
Лупашко: Повинні були вигравати матч з Рухом
Ми не реалізували свої моменти, – Лупашко пояснив поразку Карпат від Епіцентра

Останні новини