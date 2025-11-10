Лупашко: Карпати увійшли в сезон кадрово неготовими
Владислав Лупашко
Головний тренер Карпат Владислав Лупашко розповів про кадрові проблеми команди.
Слова тренера цитує Tribuna.com.
Наставник львів'ян визнав, що команді потрібне підсилення, адже Карпати стартували у сезоні без повної готовності складу.
"Це питання краще ставити керівникам клубу. Але підсилення дійсно потрібне. Кожен тренер завжди хоче підсилитися, але зараз мова не про моє бажання, а про те, що ми увійшли в сезон кадрово неготовими. Це питання відкрите – і до чемпіонату, і під час нього, і взимку так само буде відкрите", – сказав Лупашко.
Таким чином, питання нових трансферів у Карпат залишається актуальним і може бути вирішене під час зимового вікна.
