Лупашко вперше відреагував на своє призначення у Лехії: Розпочинається новий розділ у моїй подорожі
Український спеціаліст Владислав Лупашко вперше висловився про своє призначення на посаду головного тренера гданської Лехії.
Своєю думкою наставник поділився в Інстаграмі.
Контракт фахівця розрахований до 30 червня 2029 року. Інші деталі угоди не розголошуються.
"Сьогодні розпочинається новий розділ у моїй подорожі. Стати головним тренером Лехії – це велика честь і ще більша відповідальність. Я можу пообіцяти одне: щодня ми працюватимемо чесно та віддано, щоб побудувати команду, якою вболівальники Лехії зможуть пишатися", – написав Лупашко.
Нагадаємо, що 39-річний фахівець перебував без команди із 31 грудня 2025 року. Його крайнім місцем роботи були львівські Карпати. На чолі "левів" Лупашко провів 48 ігор та разом із "зелено-білими" зупинився за крок від єврокубків.
Також Владислав був головним тренером Інгульця, з яким виграв Першу лігу України.
Додамо, що Лехія за підсумками сезону-2025/26 покинула польську Екстраклясу, тому українському наставнику доведеться підіймати команду у класі.