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Шанс для Луніна: Куртуа не потрапив у заявку Реала на кубковий матч проти Леганеса

Олексій Мурзак — 4 лютого 2025, 17:27
Шанс для Луніна: Куртуа не потрапив у заявку Реала на кубковий матч проти Леганеса
Андрій Лунін та Тібо Куртуа
realmadrid.com

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа пропустить матч 1/4 Кубку Іспанії проти Леганеса.

Про це повідомила пресслужба мадридського клубу.

Таким чином, швидше за все, ворота "вершкових" зі стартових хвилин захищатиме український воротар Андрій Лунін.

Нагадаємо, за інформацією іспанських ЗМІ, Куртуа відчув дискомфорт у коліні і не зможе зіграти в завтрашній грі.

Матч Леганес – Реал Мадрид запланований на 5 лютого, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У нинішній кампанії Лунін відіграв за Реал у семи поєдинках, тричі залишивши ворота "сухими" та пропустивши 10 м'ячів.

Андрій Лунін Кубок Іспанії Леганес Реал Мадрид Тібо Куртуа

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