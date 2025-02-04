Лунін зіграє за Реал у Кубку Іспанії проти колишньої команди

Український воротар Андрій Лунін вийде в стартовому складі мадридського Реала на матч 1/4 фіналу Кубку Іспанії проти Леганеса.

Про це повідомляє Relevo.

Українець знову отримає шанс у кубковому поєдинку. Зазначається, що Лунін має підтримку в мадридському клубі від тренера воротарів Луїса Лопеса та основного голкіпера Тібо Куртуа.

За інформацією іспанських ЗМІ, бельгійський воротар "вершкових" відчув дискомфорт у коліні і не зможе зіграти в завтрашній грі. Матч Леганес – Реал Мадрид запланований на 5 лютого, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що протягом своєї кар'єри Андрій Лунін виступав у складі "Леги" на правах оренди в сезоні 2018/2019. У складі Леганеса українець провів 7 матчів, пропустив 7 голів та тричі відстояв на нуль.

У нинішній кампанії Лунін відіграв за Реал у семи поєдинках, тричі залишивши ворота "сухими" та пропустивши 10 м'ячів.