Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лунін зіграє за Реал у півфіналі Кубку Іспанії

Олег Дідух — 25 лютого 2025, 10:57
Лунін зіграє за Реал у півфіналі Кубку Іспанії
Андрій Лунін
Getty Images

Голкіпер збірної України Андрій Лунін вийде в основі Реала на перший матч півфіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада.

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією видання, головний тренер Реала Карло Анчелотті вирішив провести ротацію складу в цьому матчі. Серед гравців основи, які отримають відпочинок, будуть, зокрема, воротар Тібо Куртуа та півзахисник Федеріко Вальверде. Бельгійського голкіпера замінить саме Лунін.

Матч між Реалом і Реал Сосьєдадом відбудеться в середу, 26 лютого, початок – о 22:30 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 1 квітня.

Для Луніна це буде дев’ятий офіційний матч за Реал у поточному сезоні. В попередніх восьми він пропустив 12 голів і 3 рази відстояв "на нуль".

Минулої неділі, 23 лютого, 26-річний український воротар залишився у запасі на матч 25 туру Ла Ліги проти Жирони.

Андрій Лунін Кубок Іспанії Реал Мадрид Реал Сосьєдад

Андрій Лунін

Циганков вийде у стартовому складі Жирони проти Реала, Лунін – в запасі
Реал Луніна прийме Жирону Циганкова в 25 турі Ла Ліги
Мадридське дербі в ЛЧ та повернення Довбика в Іспанію: результати жеребкування плейоф єврокубків
Лунін з Реалом прийматиме Ман Сіті, Плімут Таловєрова зіграє з прямим конкурентом: розклад матчів українців
Мій чоловік, моя опора: дружина Луніна мило привітала Андрія з 26-річчям

Останні новини