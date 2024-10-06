Лунін отримав пристойну оцінку за матч з Вільярреалом

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Андрія Луніна в матчі 9 туру Ла Ліги проти Вільярреала балом 7.1.

Зазначимо, що всі інші гравці, окрім Кіліана Мбаппе, отримали стільки ж, скільки й Лунін, або більше. Зірковий француз отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців стартового складу Реала (6.7).

В українського воротаря було небагато роботи. На рахунку Андрія лише один сейв після удару, який "тягнув" на 0.01 xG (метрика "очікувані голи" означає ймовірність голу). За весь матч Андрій 39 разів доторкнувся до м’яча та виконав 27 з 31 точних передач (87% точності).

Реал впевнено переміг з рахунком 2:0 – для Лунін цей матч став першим "сухарем" у сезоні-2024/25.

Нагадаємо, 25-річний українець вперше зіграв у поточній кампанії в середу, 2 жовтня, в матчі проти Лілля у Лізі чемпіонів. Попри фантастичний сейв у виконанні українця на початку гри, Реал зазнав мінімальної поразки – Луніну не вдалося врятувати команду від пропущеного голу з пенальті.