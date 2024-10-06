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Ребров довикликав у збірну голкіпера Шахтаря та лідера Полісся

Руслан Травкін — 6 жовтня, 22:38
Ребров довикликав у збірну голкіпера Шахтаря та лідера Полісся
Дмитро Різник
Шахтар

До лав національної збірної України викликані голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник та лідер Полісся Олександр Назаренко.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Вони замінять Андрія Луніна та Андрія Ярмоленка. Повідомляється, що воротар мадридського Реала не зможе допомогти партнерам через вірусну інфекцію, а ветеран Динамо зазнав ушкодження.

Зазначимо, що Ярмоленко раніше був переведений з резервного списку в основний. Початково Сергій Ребров хотів обійтися без ветерана збірної.

Також разом із національною командою будуть готуватися Віталій Буяльський та Іван Калюжний – вони замінять Володимира Бражка, Олександра Піхальонка та Тараса Степаненка, які також отримали пошкодження.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.

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