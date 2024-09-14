Лунін прокоментував продовження контракту з Реалом

Воротар Реала Андрій Лунін поділився враженнями після підписання нового контракту з "королівським клубом".

Його слова наводить офіційний сайт "вершкових".

"Я дуже щасливий, що ще кілька років буду виступати в найкращому клубі світу. З першого дня в Реалі я почувався як вдома. Це найкраще місце для професійного та особистого розвитку.

Я завжди стараюся вдосконалюватися в усіх аспектах, аби продовжувати в тому ж дусі, але попереду багато роботи. В сезоні-2023/24 я провів багато матчів та виграв три титули. Це було незабутньо і стало нагородою за виконану роботу. Я насолоджуюся кожним днем", — сказав Лунін.