Лунін отримав суттєве підвищення зарплати за новим контрактом з Реалом

За новим контрактом з Реалом Андрій Лунін буде заробляти на два мільйони євро більше, ніж за попередньою угодою.

Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, тепер український воротар буде отримати 4,5 млн євро на рік — попередня зарплата становила 2,5 млн.

Зазначимо, що основний голкіпер Реала Тібо Куртуа заробляє вдвічі більше — 9 млн євро. Бельгієць входить до числа найбільш високооплачуваних гравців мадридського клубу, поступаючись лише Вінісіусу, Кіліану Мбаппе та Джуду Беллінгему.

Нагадаємо, новий контракт Луніна з Реалом розрахований на 6 сезонів. Також інсайдери вже повідомили клаусулу (суму відступних, яку мають виплатити інші клуби, аби викупити Андрія) в новій угоді.