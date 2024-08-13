Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лунін у заявці Реала на матч за Суперкубок УЄФА проти Аталанти

Андрій Яросименко — 13 серпня, 13:16
Лунін у заявці Реала на матч за Суперкубок УЄФА проти Аталанти

Український воротар Андрій Лунін потрапив у заявку мадридського Реала на матч за Суперкубок УЄФА проти Аталанти.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Загалом, у заявку "вершкових" потрапили 24 футболісти. Матч Реал Мадрид — Аталанта відбудеться завтра, 14 серпня середу, 14 серпня, на стадіоні "PGE Narodowy" у Варшаві. Початок о 22.00 за київським часом.

Нагадаємо, наразі перебування Андрія у клубі знаходиться під питанням. Напередодні українець висунув Реалу ультиматум щодо нового контракту — він вимагає більшої ролі у команді, щоб погодитися на угоду до 2029 року. Натомість керівництво "королівського клубу" вважає, якщо Лунін хоче залишитися у команді, то тільки на визначених клубом умовах.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить у лондонський клуб, а Кепа — у Мадрид. Однак надалі лондонці відмовились від угоди.

Андрій Лунін Аталанта воротар Реал Мадрид Суперкубок УЄФА

Суперкубок УЄФА

Матч за Суперкубок УЄФА-2024 відбудеться у Варшаві
Матч за Суперкубок УЄФА-2024 може прийняти Варшава
Палмер - найкращий гравець матчу за Суперкубок УЄФА
УЄФА з наступного року може змінити формат Суперкубка
Манчестер Сіті - Севілья 1:1 (5:4 по пен): огляд матчу за Суперкубок УЄФА

Останні новини