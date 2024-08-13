Лунін у заявці Реала на матч за Суперкубок УЄФА проти Аталанти

Український воротар Андрій Лунін потрапив у заявку мадридського Реала на матч за Суперкубок УЄФА проти Аталанти.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Загалом, у заявку "вершкових" потрапили 24 футболісти. Матч Реал Мадрид — Аталанта відбудеться завтра, 14 серпня середу, 14 серпня, на стадіоні "PGE Narodowy" у Варшаві. Початок о 22.00 за київським часом.

Нагадаємо, наразі перебування Андрія у клубі знаходиться під питанням. Напередодні українець висунув Реалу ультиматум щодо нового контракту — він вимагає більшої ролі у команді, щоб погодитися на угоду до 2029 року. Натомість керівництво "королівського клубу" вважає, якщо Лунін хоче залишитися у команді, то тільки на визначених клубом умовах.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить у лондонський клуб, а Кепа — у Мадрид. Однак надалі лондонці відмовились від угоди.