Де ла Фуенте визнаний найкращим тренером збірних у 2024 році за версією IFFHS

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте визнаний найкращим тренером національних збірних у 2024 році за версією IFFHS.

Про підсумки опитування було оголошено на сайті організації.

Фахівець набрав 274 очки у щорічному голосуванні. Друге місце посів переможець цієї номінації двох минулих років наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні (148 очок). Третю сходинку зайняв головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам (35 очок).

Нагадаємо, де ла Фуенте також увійшов до п’ятірки кращих на звання найкращого тренера 2024-го за версією FIFA, але перемога дісталась головному тренеру мадридського Реала Карло Анчелотті.

У 2024-у збірна Іспанії під керівництвом де ла Фуенте стала чемпіоном Європи на полях Німеччини. У Лізі Націй-2024/25 "Фурія Роха" впевнено виграла групу у дивізіоні А та вийшла до чвертьфіналу.

За увесь календарний рік іспанці перемогли у 13-ти з 17-ти матчів, зазнавши лише однієї поразки у контрольній грі з Колумбією – 0:1.

Раніше був визначений найкращий гравець 2024-го за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS). Ним став півзахисник Манчестер Сіті Родрі.