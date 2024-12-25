IFFHS назвала найкращого футбольного арбітра 2024 року

Француз Франсуа Летексьє визнаний найкращим арбітром 2024 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

Про це повідомила пресслужба IFFHS.

35-річний суддя обслужив фінал чемпіонату Європи-2024 між збірними Іспанії та Англії (2:1).

У боротьбі за перше місце він обійшов словенця Славко Вінчича, головного арбітра фіналу Ліги чемпіонів Боруссія Д – Реал (0:2).

Топ-10 арбітрів 2024 року за версією IFFHS

1. Франсуа Летексьє (Франція) – 129 очок

2. Славко Вінчич (Словенія) – 86

3. Даніеле Орсато (Італія) – 74

4. Клеман Тюрпен (Франція) – 47

5. Майкл Олівер (Англія) – 42.

6. Фелікс Цвайєр (Німеччина) – 41

7. Шимон Марциняк (Польща) – 31

8. Ентоні Тейлор (Англія) – 28

9. Рафаел Клаус (Бразилія) – 25

10. Вілтон Сампайо (Бразилія) – 13

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте визнаний найкращим тренером національних збірних у 2024 році за версією IFFHS.