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IFFHS назвала найкращого футбольного арбітра 2024 року

Олексій Мурзак — 25 грудня 2024, 23:20
IFFHS назвала найкращого футбольного арбітра 2024 року
Франсуа Летексьє
FIFA

Француз Франсуа Летексьє визнаний найкращим арбітром 2024 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

Про це повідомила пресслужба IFFHS.

35-річний суддя обслужив фінал чемпіонату Європи-2024 між збірними Іспанії та Англії (2:1).

У боротьбі за перше місце він обійшов словенця Славко Вінчича, головного арбітра фіналу Ліги чемпіонів Боруссія Д – Реал (0:2).

Топ-10 арбітрів 2024 року за версією IFFHS

1. Франсуа Летексьє (Франція) – 129 очок

2. Славко Вінчич (Словенія) – 86

3. Даніеле Орсато (Італія) – 74

4. Клеман Тюрпен (Франція) – 47

5. Майкл Олівер (Англія) – 42.

6. Фелікс Цвайєр (Німеччина) – 41

7. Шимон Марциняк (Польща) – 31

8. Ентоні Тейлор (Англія) – 28

9. Рафаел Клаус (Бразилія) – 25

10. Вілтон Сампайо (Бразилія) – 13

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте визнаний найкращим тренером національних збірних у 2024 році за версією IFFHS.

IFFHS

IFFHS

Де ла Фуенте визнаний найкращим тренером збірних у 2024 році за версією IFFHS
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