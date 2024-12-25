IFFHS назвала найкращого футбольного арбітра 2024 року
Француз Франсуа Летексьє визнаний найкращим арбітром 2024 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.
Про це повідомила пресслужба IFFHS.
35-річний суддя обслужив фінал чемпіонату Європи-2024 між збірними Іспанії та Англії (2:1).
У боротьбі за перше місце він обійшов словенця Славко Вінчича, головного арбітра фіналу Ліги чемпіонів Боруссія Д – Реал (0:2).
Топ-10 арбітрів 2024 року за версією IFFHS
1. Франсуа Летексьє (Франція) – 129 очок
2. Славко Вінчич (Словенія) – 86
3. Даніеле Орсато (Італія) – 74
4. Клеман Тюрпен (Франція) – 47
5. Майкл Олівер (Англія) – 42.
6. Фелікс Цвайєр (Німеччина) – 41
7. Шимон Марциняк (Польща) – 31
8. Ентоні Тейлор (Англія) – 28
9. Рафаел Клаус (Бразилія) – 25
10. Вілтон Сампайо (Бразилія) – 13
Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте визнаний найкращим тренером національних збірних у 2024 році за версією IFFHS.