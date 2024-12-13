Родрі – найкращий футболіст 2024 року за версією IFFHS

IFFHS (міжнародна федерація футбольної історії та статистики) оголосила ім'я найкращого футболіста 2024 року за версією своїх фахівців.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Ним став хавбек Манчестер Сіті та володар Золотого м'яча-2024 Родрі. Іспанць набрав у голосуванні 191 бал.

На другому місці розмістився Вінісіус Жуніор (166 очок), а трійку лідерів замкнув Джуд Беллінгем (62 бали).

Зазначимо, що нагороду було започатковано у 1988 році. З 1991 по 2020 рік IFFHS на прохання ФІФА не проводили нагородження, але згодом переглянули свою політику.

Нагадаємо, що наразі Родрі відновлюється після травми хрестоподібної зв'язки, яку отримав у матчі п'ятого туру АПЛ проти Арсеналу.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розповів, за рахунок чого клуб може вийти з кризи.