Асист Луніна у матчі з Осасуною перетворили на комікс

Ла Ліга перетворила результативний пас Андрія Луніна у матчі з Осасуною на комікс.

Іспанський чемпіонат вирішив особливим чином відзначити асист від українського голкіпера у мальованому стилі.

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Крім того, як зазначає сама Ла Ліга, Лунін став першим голкіпером "вершкових" у 21 столітті, який зумів віддати асист.

Нагадаємо, на 61 хвилині матчу воротар збірної України перехопив м’яч після подачі кутового і миттєво розпочав контратаку своєї команди довгою передачею на Вінісіуса Жуніора. Бразилець втік від захисника Осасуни, обвів голкіпера команди Серхіо Ерреру і відправив м’яч у пусті ворота, зробивши рахунок 3:0.

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У підсумку Реал здобув впевнену перемогу з рахунком 4:0. Хеттриком відзначився Вінісіус, ще один гол на рахунку Беллінгема.

Це п’ятий матч для Луніна за Реал у поточному сезоні. У попередніх чотирьох українець пропустив 8 голів і одного разу відстояв "на нуль".