Асист Луніна у матчі з Осасуною перетворили на комікс
Ла Ліга перетворила результативний пас Андрія Луніна у матчі з Осасуною на комікс.
Іспанський чемпіонат вирішив особливим чином відзначити асист від українського голкіпера у мальованому стилі.
Крім того, як зазначає сама Ла Ліга, Лунін став першим голкіпером "вершкових" у 21 столітті, який зумів віддати асист.
Нагадаємо, на 61 хвилині матчу воротар збірної України перехопив м’яч після подачі кутового і миттєво розпочав контратаку своєї команди довгою передачею на Вінісіуса Жуніора. Бразилець втік від захисника Осасуни, обвів голкіпера команди Серхіо Ерреру і відправив м’яч у пусті ворота, зробивши рахунок 3:0.
У підсумку Реал здобув впевнену перемогу з рахунком 4:0. Хеттриком відзначився Вінісіус, ще один гол на рахунку Беллінгема.
Це п’ятий матч для Луніна за Реал у поточному сезоні. У попередніх чотирьох українець пропустив 8 голів і одного разу відстояв "на нуль".