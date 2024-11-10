Ти повернешся ще кращим: Лунін підтримав Мілітао

Воротар Реала Андрій Лунін написав слова підтримки на адресу Едера Мілітао, який вчора зазнав травми хрестоподібних зв’язок коліна.

Український голкіпер опублікував сторіз у своєму Instagram та виклав спільне фото з бразильським захисником.

"Багато сил та мужності. Ти дуже сильний і повернешся ще кращим. Ми всі чекаємо на тебе і ми з тобою", – сказав Лунін.

Мілітао порвав "хрести" вже вдруге в кар’єрі. Через цю травму бразилець пропустив майже весь сезон-2023/24. Після того, як Реал підтвердив діагноз 26-річного центрбека, з’явилися чутки про те, що в "королівський клуб" може повернутися Серхіо Рамос.

Зазначимо, що Мілітао травмувався в матчі з Осасуною, в якому Реал здобув розгромну перемогу з рахунком 4:0, а Лунін віддав перший асист у кар’єрі.