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Ти повернешся ще кращим: Лунін підтримав Мілітао

Ігор Чернявський — 10 листопада 2024, 12:17
Ти повернешся ще кращим: Лунін підтримав Мілітао
Instagram Андрія Луніна

Воротар Реала Андрій Лунін написав слова підтримки на адресу Едера Мілітао, який вчора зазнав травми хрестоподібних зв’язок коліна.

Український голкіпер опублікував сторіз у своєму Instagram та виклав спільне фото з бразильським захисником.

"Багато сил та мужності. Ти дуже сильний і повернешся ще кращим. Ми всі чекаємо на тебе і ми з тобою", – сказав Лунін.

Мілітао порвав "хрести" вже вдруге в кар’єрі. Через цю травму бразилець пропустив майже весь сезон-2023/24. Після того, як Реал підтвердив діагноз 26-річного центрбека, з’явилися чутки про те, що в "королівський клуб" може повернутися Серхіо Рамос.

Зазначимо, що Мілітао травмувався в матчі з Осасуною, в якому Реал здобув розгромну перемогу з рахунком 4:0, а Лунін віддав перший асист у кар’єрі.

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Андрій Лунін

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