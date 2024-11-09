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Рамос може повернутися в Реал

Олексій Мурзак — 9 листопада 2024, 19:53
Рамос може повернутися в Реал
Серхіо Рамос
realmadrid.com

Ексзахисник Реала Серхіо Рамос може повернутись до мадридського клубу.

Про це повідомляє Fichajes.

Такий несподіваний розвиток подій став можливий через травму захисника "вершкових" Едера Мілітао, який вибув до кінця сезону.

Рамос є одним з можливих кандидатів на заміну травмованому центрбеку. Зірковий іспанець наразі перебуває в статусі вільного агента. Останнім клубом 38-річного іспанця була Севілья.

Рамос виступав за Реал з літа 2005 по літо 2021 року. Він провів за мадридський клуб у всіх турнірах 671 матч, в яких забив 101 гол і віддав 40 гольових передач.

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