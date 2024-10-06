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Сил тобі, машино: Лунін підтримав капітана Реала після важкої травми

Олександр Булава — 6 жовтня, 11:15
Сил тобі, машино: Лунін підтримав капітана Реала після важкої травми
Getty Images

Український голкіпер Реала Андрій Лунін підтримав капітана "вершкових" Даніеля Карвахаля, який отримав важку травму.

Про це Лунін розповів в Instagram.

"Хороша гра команди. Сухий матч.

Сил тобі, машино (звернення до Карвахаля). Ми всі тебе дуже любимо", – написав Лунін.

Нагадаємо, 32-річний захисник травмувався в компенсований час матчу з Вільярреалом. Дані з лету вибивав м’яч, і його права нога з величезною силою вдарилася об Єремі Піно. Карвахаль не зміг стримати сліз від болю, його виносили на ношах.

Медобстеження діагностувало у гравця розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

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