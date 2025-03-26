Лунін отримав премію від Переса за Лігу чемпіонів

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес виплатив своїм гравцям премію за прохід Атлетико в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє El Partidazo de COPE.

Президент "галактікос" виплатив усім гравцям преміальні в розмірі 250 тисяч євро за вихід у чвертьфінал.

Зазначимо, що український воротар "вершкових" Андрій Лунін обидва матчі провів на лавці запасних. Реал зміг пройти "матрацників" у серії післяматчевих пенальті.

У поточному сезоні український голкіпер провів 10 матчів за Реал у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один асист у матчі Ла Ліги проти Осасуни. Чотири поєдинки українець відстояв на "нуль".

Раніше повідомлялося, що Лунін зацікавив турецький Галатасарай.