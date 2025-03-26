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Лунін отримав премію від Переса за Лігу чемпіонів

Олександр Булава — 26 березня 2025, 19:38
Лунін отримав премію від Переса за Лігу чемпіонів
Андрій Лунін
Getty Images

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес виплатив своїм гравцям премію за прохід Атлетико в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє El Partidazo de COPE.

Президент "галактікос" виплатив усім гравцям преміальні в розмірі 250 тисяч євро за вихід у чвертьфінал.

Зазначимо, що український воротар "вершкових" Андрій Лунін обидва матчі провів на лавці запасних. Реал зміг пройти "матрацників" у серії післяматчевих пенальті.

У поточному сезоні український голкіпер провів 10 матчів за Реал у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один асист у матчі Ла Ліги проти Осасуни. Чотири поєдинки українець відстояв на "нуль".

Раніше повідомлялося, що Лунін зацікавив турецький Галатасарай.

Андрій Лунін Реал Мадрид Флорентіно Перес Ліга чемпіонів-2024/25

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