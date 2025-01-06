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Таке не береться: Лунін пропустив шалений гол від Вінісіуса на тренуванні Реала

Богдан Войченко — 6 січня 2025, 09:55
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Таке не береться: Лунін пропустив шалений гол від Вінісіуса на тренуванні Реала

Мадридський Реал опублікував нову нарізку з тренування команда, в якій засвітився голкіпер Андрій Лунін.

На жаль, український футболіст не був головним героєм відео, адже туди попали найкращі забиті голи.

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У першій частині ролику Лунін пропустив неймовірний гол від Вінісіуса Жуніора, який пробив точно у "дев'ятку".

Нагадаємо, Лунін вийде у старті Реала на матч 1/16 фіналу Кубку Іспанії проти Депортіво Мінейри.

Гра відбудеться 6 січня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за Києвом.

Андрій Лунін ВІДЕО Реал Мадрид Вінісіус Жуніор