Таке не береться: Лунін пропустив шалений гол від Вінісіуса на тренуванні Реала

Мадридський Реал опублікував нову нарізку з тренування команда, в якій засвітився голкіпер Андрій Лунін.

На жаль, український футболіст не був головним героєм відео, адже туди попали найкращі забиті голи.

У першій частині ролику Лунін пропустив неймовірний гол від Вінісіуса Жуніора, який пробив точно у "дев'ятку".

Нагадаємо, Лунін вийде у старті Реала на матч 1/16 фіналу Кубку Іспанії проти Депортіво Мінейри.

Гра відбудеться 6 січня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за Києвом.