Лунін вийде у старті Реала на матч 1/16 фіналу Кубку Іспанії

Український голкіпер Андрій Лунін вийде у старті мадридського Реала на матч 1/16 фіналу Кубку Іспанії проти Депортіво Мінейри.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті вирішив надати відпочинок провідним гравцям у наступному поєдинку, який відбудеться 6 січня.

У поточному сезоні 25-річний Лунін провів за свій клуб п'ять матчів, пропустив вісім голів і два поєдинки провів на "нуль".

Його угода з Реалом діє до 30 червня 2030 року, портал Transfermarkt оцінює українця в 20 мільйонів євро.

Раніше видання AS повідомило, що Лунін готовий розглянути пропозиції від інших клубів, де він може стати першим номером. За інформацією джерела, український голкіпер усвідомив, що він не виграє конкуренцію у Тібо Куртуа за роль основного воротаря "бланкос".