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Конкурент Луніна близький до підписання нового контракту з Реалом

Володимир Максименко — 11 травня 2025, 12:06
Конкурент Луніна близький до підписання нового контракту з Реалом
Тібо Куртуа
Getty Images

Мадридський Реал та Тібо Куртуа близькі до підписання нового контракту.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сторони домовились про угоду, яка буде розрахована до літа 2027 року і наразі тривають переговори щодо особистих умов.

Реал вважає Куртуа ключовим гравцем, який буде основою команди під час перебудови з новим тренером, яким має стати Хабі Алонсо.

Саме через статус голкіпера клуб готовий порушити власне правило не давати багаторічні контракти гравцям, яким вже понад 30 років.

Нова угода Куртуа поставить хрест на сподіваннях Андрія Луніна стати першим номером Реала. Нагадаємо, що у вересні минулого року воротар збірної України підписав продовження контракту з іспанським колективом (до літа 2030 року).

Раніше повідомлялось, що майбутній тренер "вершкових" вже визначився із долею українського воротаря.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Тібо Куртуа

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