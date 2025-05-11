Конкурент Луніна близький до підписання нового контракту з Реалом

Мадридський Реал та Тібо Куртуа близькі до підписання нового контракту.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сторони домовились про угоду, яка буде розрахована до літа 2027 року і наразі тривають переговори щодо особистих умов.

🚨 Excl. - Thibaut #Courtois is getting closer to extend his contract with #RealMadrid until 2027. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 11, 2025

Реал вважає Куртуа ключовим гравцем, який буде основою команди під час перебудови з новим тренером, яким має стати Хабі Алонсо.

Саме через статус голкіпера клуб готовий порушити власне правило не давати багаторічні контракти гравцям, яким вже понад 30 років.

Нова угода Куртуа поставить хрест на сподіваннях Андрія Луніна стати першим номером Реала. Нагадаємо, що у вересні минулого року воротар збірної України підписав продовження контракту з іспанським колективом (до літа 2030 року).

Раніше повідомлялось, що майбутній тренер "вершкових" вже визначився із долею українського воротаря.