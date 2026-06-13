У США затримали осіб причетних до крадіжки екіпірування збірної Англії

Поліція штату Міссурі затримала двох осіб, які причетні до пограбування спорядження збірної Англії з футболу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Перед першим тренуванням "трьох левів" у Канзасі стало відомо, що бутси гравців та тренувальний інвентар команди викрали під час трансферу із Флориди.

Наразі більшу частину форми вже повернуто, тож у збірній Англії сподіваються, що футболісти відчують мінімальні незручності після прибуття.

"Ми розслідуємо можливу крадіжку спорядження з командного автомобіля, який прибув до Канзас-Сіті, з якого зникли деякі речі. Двох осіб, які становлять інтерес для слідства, затримано для подальшого розслідування", – йдеться у заяві поліцейського управління Канзас-Сіті.

Зазначимо, що збірна Англії на ЧС-2026 зіграє у групі L. Її суперниками стануть Хорватія, Гана та Панама.

Перший поєдинок підопічні Томаса Тухеля на турнірі проведуть проти хорватів. Він відбудеться 17 червня та розпочнеться о 23:00 за київським часом.