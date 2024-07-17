Модрич продовжив контракт із Реалом

38-річний півзахисник Лука Модрич продовжив контракт із мадридським Реалом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду підписано до 30 червня 2025 року. У складі "вершкових" хорватський футболіст виступає з 2012 року.

З Реалом він виграв 6 Ліг чемпіонів, 5 Клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубка Європи, 4 Ла Ліги, 2 Кубка Іспанії та 5 Суперкубків Іспанії. На індивідуальному рівні футболіст виграв Золотий м’яч у 2018 році, нагороду ФІФА Найкращий гравець і був визнаний гравцем року за версією УЄФА. Модрич має найбільшу кількість титулів в історії клубу.

Всього за мадридський клуб Лука провів 534 матчі, у яких забив 39 голів та оформив 86 гольових передач.

Нагадаємо, напередодні відбулась презентація зіркового новачка Реала Кіліана Мбаппе.